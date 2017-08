STJ manda soltar homem preso por não pagar R$ 200 mil de pensão à ex-mulher

Os ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deram habeas corpus, por unanimidade de votos, a um homem preso por não ter pago à ex-mulher uma dívida de pensão alimentícia acumulada em quase R$ 200 mil. O colegiado entendeu que a prisão civil do devedor só poderia ser aplicada em relação às três últimas parcelas da pensão, devendo o restante da dívida ser cobrado pelos meios ordinários.

As informações foram divulgadas no site do STJ – o número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.

A prisão foi decretada por causa de sucessivos descumprimentos de acordos com a ex-mulher, que culminaram no débito de quase R$ 200 mil, acumulados por mais de cinco anos.