SP recebe mais 1 milhão de doses contra febre amarela

Pelos cálculos do Ministério da Saúde, com o reforço, o potencial de pessoas que receberão a imunização sobe para 7,3 milhões em 53 municípios, incluindo a capital.

O Ministério da Saúde vai enviar nesta semana mais 1 milhão de doses de vacina contra febre amarela para São Paulo. O reforço foi acertado num telefonema nesta sexta-feira entre o ministro Ricardo Barros e o governador Geraldo Alckmin, diante do crescimento expressivo da demanda. Na última semana, com o aumento de casos da infecção no Estado, houve uma corrida aos postos de saúde. Longas filas se formaram, mesmo em áreas consideradas livres de risco.

Bahia e Rio também vão aplicar a vacina fracionada, mas a partir de 19 de fevereiro. Nesses dois Estados, as campanhas com doses fracionadas, realizadas em cidades consideradas prioritárias, irão até 9 de março.

Com fracionamento, um frasco com 5 doses da vacina de febre amarela pode vacinar 25 pessoas. Embora a dose seja menor, estudos demonstram que a vacina fracionada oferece a mesma proteção de que a vacina integral. A diferença é o tempo de proteção. Com doses menores, a vacina tem uma proteção de oito anos. De acordo com as recomendações atuais, com a vacina integral basta apenas uma dose da vacina, sem necessidade de reforço.

LEIA TAMBÉM: Corte no orçamento do Inpe ameaça satélites e monitoramento da Amazônia

O Ministério da Saúde decidiu ampliar a área de vacinação diante da expansão da circulação do vírus e da identificação de casos de macacos infectados em áreas muito populosas. Não há, de acordo com a pasta, informações de casos de febre amarela urbana. O infectologista e coordenador de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde de São Paulo, Marcos Boulos, disse ser mínimo o risco de reintrodução da febre amarela urbana. O último caso registrado no País foi em 1942. “A transmissão da forma urbana é feita pelo Aedes aegypti. O que se acredita, no entanto, é que nos últimos anos o mosquito em circulação no País perdeu em parte a capacidade de transmitir o vírus da febre amarela”, disse.