SP permite veículo com 7 anos de fabricação para transporte por aplicativo

A Prefeitura de São Paulo decidiu flexibilizar uma parte das normas para transporte de passageiros por aplicativo, que entram em vigor nesta quarta-feira, 10. Após reclamação de associações dos motoristas, o governo municipal decidiu permitir que donos de veículos de até sete anos de fabricação possam ser usados – até então, a data máxima era de cinco anos.

Os carros mais antigos só serão aceitos para motoristas que entraram no sistema até julho de 2017. Para o restante, valerá a regra dos cinco anos. A nova regra, publicada nesta terça-feira, 9, no Diário Oficial do Muicípio, também prevê obrigatoriedade de placa da capital e adesivo colado no veículo com a identificação das empresas atendidas. As próximas duas semanas serão de orientações por parte da Prefeitura de São Paulo.

Para Marlon Luz, vice-presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado de São Paulo (AMASP), o ideal seria aumentar a permissão de fabricação do veículo para 10 anos. “O que garante a segurança são as vistorias anuais”, argumenta ele, que esteve na reunião ontem. Ainda de acordo com o condutor, os adesivos vão resultar em efeito contrário, promovendo insegurança. “A Prefeitura quer que nós usemos adesivo dos aplicativos nos carros, mas para nós isso é um risco porque chama atenção para assaltos”, queixa-se.