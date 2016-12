Nesta quarta-feira, 21, dia em que começou o verão no País, toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos por causa da forte chuva que iniciou no fim da tarde. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que há possibilidades para rajadas de vento e descargas elétricas, além da formação de alagamentos.

Imagens do radar meteorológico mostram precipitação forte com potencial para queda de granizo na zona norte, com destaque para os bairros de Perus, Jaraguá, Brasilândia, Cachoeirinha e Jaraguá.

Segundo o CGE, as áreas de instabilidade vêm da região de Campinas e são reforçadas pelo calor e também pela entrada da brisa marítima.

Os próximos dias seguem com tendência típica de verão: sol e calor com pancadas de chuva no final das tardes.

O CGE prevê que esta quinta-feira, 22, seguirá com sol, variação de nuvens e temperaturas elevadas. A mínima será de 19ºC e as máximas podem superar os 31ºC. Pancadas de chuva são previstas para o fim da tarde de quinta e também para sexta-feira, dia 23.

Persistem as condições de sol e calor na sexta-feira, com previsão de mínima de 20ºC e máximas que podem superar os 32ºC.