Sobe para 21 o número de mortos no naufrágio de barco no Pará

Mais corpos foram resgatados no Rio Xingu na manhã desta quinta-feira, 24, após o naufrágio do barco Capitão Ribeiro, elevando para 21 o número de mortos no acidente, segundo o governo do Pará. Pelo menos 23 pessoas sobreviveram.

As buscas por desaparecidos foram retomadas na manhã desta quinta. O dono do barco afirma que havia 48 pessoas a bordo e não 70, como foi divulgado. O homem começou a ser ouvido pela polícia no final da manhã.

Segundo a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon-PA), o barco não tinha autorização para fazer o transporte de passageiros e estaria irregular. A perícia na embarcação poderá determinar se havia segurança para os passageiros.