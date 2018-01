Sistema perdeu 2 mi de usuários em cinco anos

Além dessa oscilação anual, os técnicos também identificaram sazonalidades dentro do sistema. Períodos de fim de ano e férias escolares, especialmente janeiro e dezembro, são os meses de pico. Mesmo assim, os meses de pico têm registrado menos viagens em relação aos picos anteriores. Mesmo em janeiro de 2016, o dado mais recente, as viagens ficaram abaixo das médias históricas.

Nos últimos cinco anos, as viagens de ônibus rodoviários perderam 2 milhões de passageiros, de acordo com dados da Agência Reguladora de Transportes de São Paulo (Artesp). É uma queda de 11,3 milhões de viagens, realizadas em 2012, para 9,4 milhões, em 2016, número mais recente. Segundo a agência, a queda, de 17%, é “explicada pela crise econômica vivida pelo Brasil desde 2013”.

Para compensar eventuais quedas de receitas futuras, decorrentes de novas reduções de demanda, a nova concessão deixa aberta a busca por receita extra por parte das empresas.

Idade

A nova concessão, lançada na sexta, determina ainda que a idade média da frota de cada empresa deverá cair de 10 para 5 anos de idade, buscando coletivos mais conservados.

Pesquisa de avaliação feita pela Artesp ainda em 2009 apontou como “ponto nevrálgico” do setor a conservação da frota de coletivos. Os passageiros também reclamam da conservação das poltronas e do ruído interno dos veículos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.