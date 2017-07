Sindicato quer que ministro explique ‘qual é o médico que finge que trabalha’

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de explicações ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, solicitando esclarecimentos sobre declarações feitas por ele envolvendo a classe médica.

“Vamos parar de fingir que a gente paga médicos e o médico parar de fingir que trabalha. Isso não está ajudando a saúde do Brasil”, disse Ricardo Barros no último dia 13 de julho, quando o Ministério da Saúde anunciou que vai usar a biometria para controlar a jornada de trabalho dos médicos que atuam na rede pública.

A ideia é implantar o sistema em todas as unidades básicas de saúde de forma a acompanhar horas trabalhadas e, simultaneamente, criar um controle de produtividade, com metas de atendimento que terão de ser cumpridas.