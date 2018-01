Sigilo de dados é garantido por lei

Com o desenvolvimento da tecnologia de diversas plataformas virtuais, muitos dos cidadãos se perguntam sobre o sigilo de seus dados pessoais, que muitas vezes são fornecidos a empresas e órgãos públicos para determinados procedimentos, inclusive de forma online. A situação gera insegurança sobre a possibilidade de divulgação de informações que possam trazer prejuízos ao indivíduo exposto.

A oficial do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Americana, Fátima Cristina Ranaldo Caldeira, explica que a própria Constituição Federal traz, em cláusula pétrea, a garantia do sigilo sob penalidades diversas em caso de descumprimento por parte de quem detém os dados pessoais de outro. Mesmo com a criação de registros eletrônicos, por exemplo, o indivíduo tem direito à segurança de suas informações pessoais.

“Com essas tecnologias novas e o fato de os dados estarem sendo armazenados em ambiente virtual, trouxe muita preocupação. É muito comum que queiram saber se não tem nenhum risco de as informações serem utilizadas para outros fins ou passadas para outras pessoas”, comenta Fátima.