Sexto policial militar é morto no Rio neste ano

Mais um policial foi morto no Rio de Janeiro, no início da manhã desta quinta-feira, 5. O crime aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, altura do km 184, em Nova Iguaçu, na região metropolitana, às 4h20. Com isso, sobe para seis o número de policiais mortos só neste ano no Estado.

O policial identificado como Marcelo Abdala foi morto depois que criminosos armados tentaram assaltar dois caminhões dos Correios. Após a ação, os assaltantes abordaram um outro veículo em que estavam três policiais que seguiram para o trabalho.

Houve troca de tiros, e um policial militar foi morto no local. Um segundo policial também foi atingido no joelho, e o outro levou uma coronhada.

Na noite desta quarta-feira, 4, um policial militar também foi morto durante um assalto a uma joalheria na Tijuca, zona norte do Rio. Uma mulher que estava próximo à ação também foi ferida. O crime aconteceu próximo à Praça Saens Peña, principal região comercial do bairro.