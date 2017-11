Sete pessoas são baleadas perto de baile funk em Osasco

Sete pessoas foram baleadas na tarde deste domingo nas proximidades de um baile funk na cidade de Osasco, localizada na região metropolitana de São Paulo. Todas as vítimas foram hospitalizadas, mas nenhuma corre risco de morte, segundo informou a polícia.

As autoridades afirmaram não saber ainda o motivo do crime, mas testemunhas ouvidas comentaram que os disparos teriam começado após uma discussão entre dois homens. Os nomes das vítimas não foram divulgados pela polícia para não atrapalhar as investigações.