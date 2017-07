Senado aprova doações para escolas pelo IR

Foto: Arquivo - O Liberal

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou projeto de lei que cria o Programa Nacional de Incentivo à Educação Escolar Básica Gratuita (Pronie). O objetivo da proposta (PLS 198/2013) é autorizar cidadãos e empresas a deduzirem no Imposto de Renda doações feitas a escolas de educação básica. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e depois, em decisão final, para a Comissão de Educação (CE).

Do senador licenciado Blairo Maggi (PR-MT), o projeto busca incentivar a doação de recursos privados que sirvam para ampliar os investimentos e melhorar a qualidade da educação na rede pública e nas escolas privadas sem fins lucrativos. O texto recebeu parecer favorável do relator, Ivo Cassol (PP-RO). Pessoas físicas e jurídicas poderão fazer doações ou patrocinar projetos de instituições de ensino gratuito para melhoria da educação escolar básica, construção, ampliação ou reforma de escolas, aquisição de equipamentos e materiais didáticos ou atualização e aperfeiçoamento de profissionais da educação.

LIMITES. Pessoas físicas poderão deduzir até 100% do valor doado, limitado a 6% do IR devido. Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão deduzir até 100%, observado o limite de até 4% do IR devido. Entretanto, as pessoas jurídicas não poderão deduzir os valores para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Empresas (CSLL). Já as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido poderão deduzir 50% das doações efetuadas.