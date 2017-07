Semana deve ter tempo seco e sol em São Paulo

Dias de sol e de céu aberto: a semana do paulistano promete ser de tempo seco e de temperaturas acima da expectativa. Com nível de chuva muito abaixo da série histórica para o mês de julho, São Paulo deve entrar em estado de atenção para umidade relativa do ar.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura pode chegar a 26°C nesta terça-feira, enquanto a mínima é de 15ºC – não há previsão de chuva. Já na quarta-feira, 26, a máxima chega até a 25ºC e tem mínima de 14ºC.

Estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, registraram na manhã desta segunda-feira, às 11h45, variações em torno dos 23ºC nos termômetros da cidade. Na maior parte dos locais, a taxa de umidade estava acima dos 37%, mas deve cair ao longo do dia.