Sem gestão terceirizada, praia artificial do Rio vive crise

Dezesseis anos após a inauguração, o piscinão de Ramos vive uma crise. O projeto de fazer uma “praia no subúrbio”, do então governador do Rio, Anthony Garotinho (hoje no PR) não tem mais a administração terceirizada, e a Guarda Municipal não patrulha a região – insegura e aos cuidados exclusivos da Polícia Militar. A areia, contaminada por coliformes, é imprópria para uso, por causa da constante presença de cães no local. Frequentadores também reclamam da sujeira na terra e até de lodo na água marinha tratada em que se banham.

Nem sempre foi assim. O piscinão custou R$ 18 milhões, pagos pela Petrobras por meio de termo de colaboração com o Estado. Era uma compensação pelo vazamento de mais de um milhão de litros de óleo nas águas da Baía da Guanabara, meses antes, pela estatal.

O sambista Dicró, morto em 2012, estrelou anúncio do Estado convidando para a inauguração, ao som de seu samba. “Domingo de sol/advinha para onde nós vamos/aluguei um caminhão/vou levar minha sogra na praia de Ramos”, cantou.