Sem Doria, Alckmin participa de sorteio de moradias na região da Cracolândia

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), participou na manhã desta terça-feira, 5, do primeiro sorteio de moradias da Habitação do Complexo Julio Prestes, na região da Cracolândia, no centro da capital paulista. O prefeito de São Paulo, o também tucano João Doria, foi convidado para o evento, mas não compareceu. O projeto é realizado em parceira com a Prefeitura de São Paulo.

O Complexo Julio Prestes, em construção do Centro da Cidade, terá 1.202 unidades. As primeiras 510 moradias foram sorteadas nesta terça. Para participar, as famílias têm de comprovar que ao menos um integrante trabalhe na região. A renda familiar deve ficar entre R$ 810 e R$ 4.344.

LEIA TAMBÉM: OAB quer barrar no Supremo aumento de taxas judiciárias na Bahia

A previsão é que todo o complexo possa ser entregue entre março e abril de 2018. Se for candidato nas eleições do ano que vem, o governador deverá deixar o cargo em abril, conforme determina a legislação eleitoral. Também foram sorteados nesta terça 91 apartamentos de outra PPP no centro, na Rua Glete.