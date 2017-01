Seis ônibus são queimados na zona norte do Rio após ação policial

Seis ônibus foram queimados na noite de ontem após uma operação policial na comunidade do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro, de acordo com informações da Polícia Militar.

A operação policial do 41º Batalhão da Polícia Militar (BPM de Irajá) ocorreu na tarde de ontem e dois criminosos morreram na ação, informou a PM. Após isso, criminosos começaram a atear fogo nos ônibus da Viação Pavunense.

