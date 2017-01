Seis morrem e 9 ficam feridos em acidentes no interior paulista

Seis pessoas morreram e nove ficaram feridas em dois acidentes semelhantes, na noite de domingo, 15, em rodovias do interior de São Paulo. Na Bandeirantes, em Santa Bárbara d’Oeste, a colisão entre dois carros causou a morte de três pessoas da mesma família, entre elas uma criança. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, chovia na estrada quando um automóvel aquaplanou, passou sobre o canteiro central e invadiu a pista contrária, atingindo outro veículo.

O carro que atravessou a pista era dirigido por um policial civil, que sobreviveu. A mulher dele, uma filha do casal e a mãe do policial morreram na hora. O motorista e outras três pessoas foram levadas em estado grave para um hospital de Sumaré. Duas pistas da rodovia ficaram interditadas durante três horas.

LEIA TAMBÉM: Governo divulga nota em repúdio ao atentado na Turquia

Em Pilar do Sul, na rodovia João Leme dos Santos, um motorista perdeu o controle do carro, atravessou o canteiro central e atingiu outro automóvel que seguia em sentido contrário, segundo a polícia rodoviária.

Três pessoas que estavam no carro atingido ficaram presas nas ferragens e não resistiram. Uma quarta pessoa que viajava nesse carro foi levada em estado grave para um hospital de Sorocaba. As quatro pessoas que estavam no veículo causador do acidente ficaram feridas. Nos dois casos, inquéritos vão apurar as causas dos acidentes.