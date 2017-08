Segurança de Doria pede que Google desfoque imagem da casa do prefeito

A segurança de João Doria (PSDB) pediu ao Google para desfocar a fachada da casa do prefeito no Google Street View, ferramenta de mapeamento por satélite da empresa. A residência de Doria fica localizada no Jardim Europa, área nobre da cidade.

Procurada, a Prefeitura de São Paulo informou que “a solicitação ao Google foi feita pela Assessoria Policial Militar, órgão do Gabinete responsável pela segurança do prefeito”. Quem busca o endereço do prefeito no Google Street View vê a casa de Doria “borrada” pela ferramenta.

Procurado, o Google não havia respondido ao contato da reportagem até as 16h desta terça-feira. Em seu site, porém, a empresa explica sua política de desfoque das imagens.