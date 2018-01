Segundo dia da Fuvest tem Bowie, Nobel e xadrez

David Bowie, Prêmio Nobel e xadrez foram o pano de fundo de algumas das 16 questões do segundo dia de provas da Fuvest. Candidatos a uma vaga na Universidade de São Paulo (USP) responderam nesta segunda-feira a testes de Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Química. Conhecida por mesclar diferentes áreas do conhecimento em uma mesma questão, a prova surpreendeu professores de cursinho pela pouca interdisciplinaridade.

“Na Matemática não tem interdisciplinaridade nenhuma. É uma prova bem tradicional. Havia certa interdisciplinaridade entre Química e Biologia, mas bem tímida”, diz Daniel Perry, coordenador do Anglo, para quem a prova de Física, com longos enunciados e até uma questão sobre o Prêmio Nobel do ano passado, foi a mais complicada.

Segundo o coordenador-geral do Etapa, Edmilson Motta, a pouca conexão entre disciplinas segue tendência do ano passado. Essa característica do teste, diz, pode atrapalhar quem tem grandes dificuldade em temas específicos. “Para o candidato com horror à Matemática, não teve como escapar.”