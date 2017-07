Segunda fase da operação no Rio já está em gestação, diz Jungmann

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou há pouco que já está em curso a preparação da segunda fase da Operação o Rio Quer Segurança e Paz, que mobiliza 8,5 mil militares em ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado do Rio. Data e local de início serão mantidas em segredo. Jungmann reafirmou que não haverá ocupação de comunidades e disse que qualquer forma de crime organizado será combatida, inclusive as milícias.

Neste sábado, as Forças Armadas voltaram a patrulhar as ruas da região metropolitana do Rio. “A próxima etapa será voltada ao nosso principal objetivo: reduzir a capacidade operacional do crime”, afirmou o ministro da Defesa. O plano é chegar a “centros de comando e controle, fluxos de arma e drogas”, com foco no crime organizado, inclusive as milícias, grupos clandestinos formados por policiais e bombeiros, que também atuam em favelas do Rio.

LEIA TAMBÉM: Projeto adia em 20 anos meta de ônibus limpos em São Paulo

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Em entrevista após uma reunião de avaliação do segundo dia de operação, Jungmann reafirmou que os militares não farão ocupação de comunidades pobres, como na operação de 2015 em que as Forças Armadas atuaram no policiamento do Complexo da Maré.