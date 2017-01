Secretário diz que crime em presídio ‘possivelmente’ foi cometido por PCC

O secretário de Justiça e Cidadania do Estado, Uziel de Castro Júnior, afirmou em entrevista à Rádio BandNews que as informações preliminares dão conta que membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) “possivelmente tenham cometido esses crimes”, referindo-se aos 33 presos que foram mortos na madrugada desta sexta-feira, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista.

“Não existem facções de outras organizações criminosas no local (além do PCC)”, disse. Ele declarou que as autoridades ainda não sabem o que motivou o ato, mas que equipes estão na unidade para verificar a situação.

Castro Júnior afirmou que há superlotação no sistema prisional do Estado e que há projetos para construção de mais presídios, com a abertura de mais de 1 mil vagas em 2017.