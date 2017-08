Sarney Filho aceita ideia de regularização ambiental declaratória

O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, considerou aceitável a ideia de transformar os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) em atos declaratórios – nos moldes do que se faz hoje com o Imposto de Renda – para acelerar a regularização ambiental dos proprietários rurais do País. Destacou, porém, que o ministério continuará a fiscalizar. “Não tenho nada contra (o PRA declaratório); a lei existe e podemos simplificar (seus procedimentos), mas sem abrir mão do objetivo do PRA, que é a regularização de áreas (desmatadas ilegalmente)”, disse. E acrescentou: “Desde que funcione para efetivamente regularizar e acelerar esse processo não vejo problema.” Sarney Filho informou, ainda, que o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Raimundo Deusdará, se comprometeu em, daqui a uma semana, apresentar uma proposta ao Ministério do Meio Ambiente sobre o tema.

O assunto foi mencionado na manhã desta quarta-feira, 16, em Brasília (DF), pelo deputado federal Valdir Colatto (PMDB-SC), durante reunião entre o ministro e parlamentares da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.

De acordo com Colatto, em vídeo divulgado em sua página no Facebook, o produtor rural que precisar fazer algum tipo de regularização ambiental em sua propriedade (no caso, por exemplo, de áreas ilegalmente desmatadas após julho de 2008) poderia “declarar” o que pretende fazer na área a título de compensação ambiental. “Aí, ele entrega a declaração e, como no caso do Imposto de Renda, o governo fiscaliza, passa pela ‘malha fina’ e aplicam-se as sanções, se descumprir o declarado”, explicou o deputado.