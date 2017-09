São Paulo terá semana com tempo seco e altas temperaturas

Foto: Paulo Pinto - Fotos Públicas

O paulistano vai enfrentar mais uma semana de calor e tempo seco. Uma massa de ar quente que está atuando no Estado desde o início do mês tem impedido a chegada de massas de ar frio, que deixariam as temperaturas mais amenas. Segundo a Climatempo, a chuva só deve ser registrada no final do mês, junto ao início da primavera.

Para esta semana, estão previstas temperaturas entre 15ºC e 33ºC, com índices de umidade do ar que podem ficar abaixo dos 30%. “Teremos tardes sempre na casa dos 30ºC e as madrugadas mais amenas, mas nada de chuva nesta semana. Devemos ter o retorno das chuvas com a mudança do padrão de circulação atmosférica mais no final do mês, o que vai coincidir com o começo da primavera. O inverno é o período mais seco, e a primavera é um período de transição para a época mais úmida do ano, o verão”, explica Fabiana Weykamp, meteorologista da Climatempo.

Fabiana disse que até há a previsão de chegada de uma frente fria na Região Sul do País, mas que a massa de ar seco não vai permitir que ela entre em São Paulo. “Esse bloqueio atmosférico não deixa nenhuma frente fria chegar. Para ser rompido, precisaria de uma frente fria muito forte”, explicou.