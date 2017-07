São Paulo tem tarde mais fria do ano neste domingo

Ainda segundo os dados, em Parelheiros, no extremo da zona sul, os termômetros chegaram a marcar 13ºC durante a tarde. Nas próximas horas, a temperatura cai e os ventos associados à massa de ar polar se intensificam, aumentando a sensação de frio. Podem ocorrer chuviscos na cidade.

A capital paulista registrou neste domingo a tarde mais fria do ano, segundo dados do Centro de Gerencaiamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A média máxima na cidade foi de 16ºC – temperaturas tão baixas haviam sido registradas durante a tarde pela última vez em 25 de setembro de 2016, quando a máxima chegou a 15,9ºC.

Para os próximos dias, a previsão é de continuidade das baixas temperaturas por conta da presença de uma massa de ar frio. Na segunda-feira, 3, o dia começa com chuviscos e a nebulosidade persiste com algumas aberturas de sol. A sensação térmica permanece baixa devido aos ventos constantes. A temperatura mínima prevista é de 10°C e máxima, de 17°C.

Na terça-feira, 04, ainda há condições para garoa na madrugada. No transcorrer do dia, o céu fica nublado e ocorrem aberturas de sol. Os termômetros variam entre a mínima de 9°C na madrugada e 19°C no meio da tarde.

