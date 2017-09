São Paulo tem dia mais quente desde fevereiro

São Paulo registrou nesta segunda-feira, 11, a temperatura mais elevada desde o mês de fevereiro, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com 31,9ºC, às 15 horas, a temperatura superou os 31,1ºC do dia 30 de agosto, o mais quente do inverno.

A temperatura de hoje também foi a mais elevada desde 23 de fevereiro deste ano, quando os termômetros marcaram 33,2ºC. A umidade relativa do ar foi de 28% na estação meteorológica no Mirante de Santana.

Em todo o Estado de São Paulo, a temperatura mais alta foi observada em Jales, a 300 quilômetros de São Paulo.