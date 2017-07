Santa Catarina registra quase cinco incêndios florestais por dia em 2017

A combinação de baixa umidade do ar, frio e estiagem faz com que o Estado de Santa Catarina já acumule 1.006 focos de incêndios florestais desde o início do ano até esta sexta-feira, 28. A média é de quase cinco por dia. O levantamento foi realizado pela Diretoria de Tecnologia e Informação do Corpo de Bombeiros Militar.

A maior quantidade foi observada entre os dias 21 e 28 de julho, quando os 14 batalhões catarinenses registraram 206 ocorrências. As regiões mais afetadas foram as de Chapecó e de Xanxerê, no extremo oeste do Estado.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina afirma que o grande número de incêndios está ligado à ação humana e a fatores climáticos, como a onda de frio e a estiagem que atingiram o Estado e mataram boa parte da vegetação. A baixa umidade do ar agrava a situação por facilitar a propagação do fogo.