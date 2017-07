‘Salvar’ o Estado do Rio entra na agenda prioritária de Temer

O presidente Michel Temer decidiu incluir a “salvação” do Estado do Rio de Janeiro no rol de prioridades de seu governo passada a votação da denúncia por corrupção passiva na Câmara prevista para a próxima quarta-feira, . A ideia é ampliar as ações no Estado no sentido de amenizar a crise econômica que vive e o aumento da criminalidade.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em junho deste ano, o último dado disponível, foram registradas 389 vítimas de homicídio doloso no Estado. Esse número indica um aumento de 16 vítimas em relação ao mesmo mês do ano passado, ou 4,2%. Já a necessidade de socorro financeiro ao Estado é da ordem de R$ 23 bilhões.

“A situação de segurança do Rio ficou agravada por conta do colapso financeiro. Houve um esforço do presidente para que se pudesse encontrar uma solução”, afirmou o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy (PSDB). A estratégia teve início na semana passada após idas e vindas das autoridades em Brasília.