O tão esperado período de férias chegou. Porém, é justamente neste período que aumenta a incidência de acidentes domésticos. Justamente porque os pequenos querem fugir da rotina e praticar atividades diferentes. Por isso, é fundamental que os responsáveis fiquem de olho.

Se tiver criança em casa, instale portões nas extremidades das escadas e proteja as tomadas elétricas. Por mais que sejam aconselhados, é comum eles terem a curiosidade aguçada e, sem querer, causar acidentes. Retire dos berços bichos de pelúcias e cobertores soltos. Eles podem sufocar o bebê.

Apesar de o cuidado redobrado sempre ser com as crianças, vale ressaltar que os idosos também precisam de uma atenção especial. Afinal, segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, 75% das ocorrências das quedas com os mais velhos acontecem dentro de casa.

Neste caso, medidas básicas podem trazer mais segurança, como deixar os ambientes bem iluminados. Se necessário, instale barras fixas ao lado do chuveiro e do vaso sanitário.

A fim de informar e também ajudar na prevenção, o Corpo de Bombeiro de São Paulo disponibiliza uma série de cartilhas com diferentes dicas para evitar acidentes dentro de casa. Confira aqui!

