Saiba como agir em caso de desaparecimento ou reaparecimento de pessoas

O Programa São Paulo em Busca das Crianças e Adolescentes vem alcançando excelentes resultados devido às providências adotadas e tecnologias existentes para localização das pessoas. Desde 2014, das 26 mil pessoas desaparecidas no Estado, 24 mil foram reencontradas. A comissão especial multidisciplinar que trata do tema elaborou um protocolo de ações intitulado “Alguém desaparece ou é encontrado sem identificação – O que fazer?”.

O documento disponível na internet apresenta ações que podem ser adotadas por qualquer pessoa ou profissionais de diferentes áreas, em caso desaparecimento. São procedimentos sobre como informar o desaparecimento das pessoas, independente da idade, e no caso de encontrar alguém sem identificação. Foto: Jeso Carneiro / Flickr

Se você é o pai ou responsável pela criança ou adolescente, ao perceber o desaparecimento, ligue para o 190 da Polícia Militar, descrevendo as características da criança ou adolescente e o local onde ocorreu o fato. Na sequência, registre um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil mais próxima ou pela internet. Leve fotos atualizadas e o maior número de dados sobre a criança desaparecida. Ao registrar o Boletim de Ocorrência na delegacia, é importante fornecer todos os seus telefones para contato, pois nenhum boletim referente ao desaparecimento de pessoa é emitido sem a entrevista telefônica feita por um policial com o requerente. Se o RG do desaparecido for emitido pelo Estado de São Paulo, ele será bloqueado.