Sábado de praia tem confusão e roubo nas areias cariocas

O sábado de praias lotadas e termômetros marcando 34 graus no Rio foi marcado também por confusão e roubos nas areias cariocas. Apesar do reforço no efetivo da Polícia Militar (PM) para monitorar a orla na Operação Praia, pelo menos seis ocorrências foram registradas e quatro pessoas presas.

De acordo com um balanço divulgado pela PM, nas praias da zona sul houve duas prisões por roubo, um caso de furto, duas pessoas detidas por porte de drogas e uma briga nas areias de Ipanema. No Arpoador, adolescentes estavam provocando tumulto na areia e foram contidos pela Guarda Municipal. Na Zona Oeste do Rio, não houve registro de ocorrências nas praias.

Um homem foi preso por policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar na avenida Viera Souto, na orla de Ipanema, na zona sul, após roubar um pedestre. Já a briga registrada entre os postos 8 e 9, também em Ipanema, assustou os banhistas. De acordo com a PM, um homem foi detido e levado para a 14ª DP, no bairro do Leblon.

Desde a última sexta-feira as praias do Leme até Ipanema passaram a contar com apoio da Força Tática do 1º Comando de Policiamento de Área, com mais 20 policiais militares e cinco viaturas. O reforço no policiamento resultou na prisão de 27 pessoas na própria sexta-feira.

A Operação Praia começou em setembro e vai até o fim do verão. Nos fins de semana e feriados até 850 policiais militares de diferentes unidades serão distribuídos em diferentes pontos da Praia do Flamengo ao Pontal, com policiamento a pé, com bicicletas, quadriciclos, viaturas e helicóptero. Durante os demais dias da semana, a orla carioca será patrulhada pelos batalhões das áreas com o apoio de policiais do Batalhão de Policiamento em Grandes Eventos (BPGE) e da Força Tática do 1º CPA.

