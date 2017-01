RR solicitou envio da Força Nacional para ajuda na segurança pública, diz Moraes

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que o governo de Roraima solicitou ao governo federal ajuda na segurança pública e não pediu intervenção no sistema prisional do Estado. Segundo ele, Roraima estava sofrendo com problemas relativos à imigração de venezuelanos e, por isso, fez o pedido ao governo federal.

Documentos mostram que no dia 24 de novembro do ano passado, a governadora Suely Campos enviou ofício ao Ministério da Justiça solicitando apoio do governo federal para atuar no sistema prisional de Roraima, em caráter de urgência, incluindo reforço da Força Nacional de Segurança.

LEIA TAMBÉM: MEC divulga lista com escolas afetadas por ocupações estudantis

Em resposta ao pedido de socorro, o ministro informou, por meio de ofício, que “apesar do reconhecimento da importância do pedido de Vossa Excelência, infelizmente, por ora, não poderemos atender ao seu pleito”.

No documento, o ministro disse que “a Força Nacional de Segurança Pública encontra-se em fase de preparação para operação de enfrentamento de homicídios e violência doméstica, cujo plano está em desenvolvimento neste Ministério, destinando, a priori, a atuação nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal”.