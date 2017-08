Rota da fé liga Caeté a santuário de Aparecida

O início. O projeto começou a ganhar forma em 2001, com a criação do Instituto Estrada Real (IER), para incentivar o turismo nas regiões cortadas pelas rotas. A estrutura do caminho inclui 22 quiosques, 38 paraciclos, uma escada de acesso, três passarelas, 64 placas informativas, 1.771 totens indicativos e 119 placas de advertência para os motoristas.

“O que fizemos com o Crer foi dar um produto concreto para o estímulo do turismo na Estrada Real”, afirmou o secretário de Turismo de Minas, Ricardo Faria. De acordo com ele, o investimento foi de aproximadamente R$ 4 milhões. O lançamento oficial da rota ocorrerá durante o 2.º Salão Nacional do Turismo Religioso, em Caeté, no início de setembro.

O percurso pode ser percorrido a pé, de bicicleta, a cavalo ou em veículos off-road 4X4, segundo a Secretaria de Turismo de Minas Gerais. O turista poderá adquirir um passaporte e marcá-lo em cada cidade por onde passar. Ao fim, em Aparecida ou Caeté, o peregrino receberá um certificado de conclusão de todo o percurso.

Leão, que já fez outros percursos dentro da Estrada Real, ajudou a fazer a demarcação do Crer. “A rota passa por 38 municípios e mais de 60 distritos. Cada cidade tem um padroeiro e pelo menos uma igreja. Será uma experiência extremamente mística”, conta.