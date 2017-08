Rodovias do interior de SP recebem pontos de internet grátis

Três rodovias do interior de São Paulo passaram a contar com doze pontos de acesso à internet gratuitos a partir deste mês. Quando precisarem de internet, os motoristas que trafegam pelo Corredor Raposo Tavares, que passa por cidades como Bauru, Assis, Ourinhos e Presidente Prudente, podem parar nos Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), solicitar login e senha no local e acessar a rede.

As bases funcionam 24 horas por dia e também têm água, banheiros e fraldários para os condutores. Luís Carlos Guimarães, gerente de operações da Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart), administradora das três rodovias que receberam o serviço, diz que o perigo de usar o celular no volante foi um dos motivadores da ação.

Nove em cada dez acidentes fatais com veículos são causados por falha humana, segundo dados do governo do Estado de São Paulo. “O celular e a desatenção são grandes causadores de acidentes. Por isso, resolvemos trazer essa inovação”, diz ele. O sistema não dá acesso à rede de Wi-Fi no trajeto – apenas nas bases.