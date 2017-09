Rodovias Anhanguera e Fernão Dias têm lentidão

O motorista enfrenta lentidão pela pista expressa da Rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 56, por conta das obras para a construção de viaduto na região da rodoviária de Jundiaí. A despeito das obras e da lentidão, não há interdição da pista, informa a Autoban, empresa privada que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, que está com trânsito bom nos dois sentidos.

O motorista também enfrenta lentidão do quilômetro 939 ao 934 da federal Fernão Dias na direção de Minas Gerais. De acordo com a Autopista Fernão Dias, a morosidade é consequência de obstáculos na pista neste trecho.

Nas demais rodovias federais e estaduais que cortam o Estado de São Paulo, o tráfego segue normal. O Sistema Anchieta Imigrantes tem trânsito bom tanto no sentido de quem desce para o Litoral quanto para quem retorna à capital paulista.O sistema está com operação normal (5X5) com a descida sendo feita pelas pistas sul da Rodovia Anchieta e da Imigrantes.