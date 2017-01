Rodízio de veículos em São Paulo volta nesta segunda-feira

O rodízio de veículos no centro expandido da capital paulista voltou a vigorar na manhã desta segunda-feira, 16. A restrição de circulação foi suspensa entre os dias 23 de dezembro de 2016 e este domingo, 15.

O rodízio ocorre de segunda a sexta-feira das 7 horas às 10 horas e das 17 horas às 20 horas. Não há restrição aos sábados, domingos e feriados. Em caso de dúvidas, o motorista deve consultar a Central de Operações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelo telefone 1188.

LEIA TAMBÉM: Câmara aprova texto da reforma do ensino médio

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), “transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação” é infração de nível médio, com multa no valor de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira de motorista.

A restrição é determinada de acordo com o último número da placa do veículo:

Segunda-feira: final de placa 1 e 2

LEIA TAMBÉM: Grafite em prédio histórico na Grande São Paulo causa polêmica

Terça-feira: final de placa 3 e 4

Quarta-feira: final de placa 5 e 6

Quinta-feira: final de placa 7 e 8

Sexta-feira: final de placa 9 e 0.