Rio vai remanejar 1/3 de PMs de UPP para atuar no policiamento ostensivo

O Estado do Rio de Janeiro vai remanejar três mil policiais militares que atuavam administrativamente em Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) para atuarem no policiamento ostensivo da região metropolitana. O número representa um terço do efetivo das UPPs. Apesar disso, o secretário de Estado de Segurança, Roberto Sá, garantiu que as unidades não serão prejudicadas.

“A UPP não vai acabar. Vai manter. Há o compromisso com o interesse público”, garantiu o secretário. “A gente vai conseguir manter a atividade fim e ela vai ser gerida pelos batalhões. Isso é gestão pública.”

As unidades dos Complexos da Penha e do Alemão se transformarão em um Batalhão de Polícia Pacificadora. As demais – as UPPs estão em 38 favelas do Rio – ficarão vinculadas aos batalhões da PM mais próximos.