Rio tem décimo dia seguido de sensação térmica superior a 40 graus

Pelo décimo dia seguido, o Rio de Janeiro registrou nesta terça-feira (10) sensação térmica superior a 40 graus, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. A maior sensação térmica na cidade foi registrada na Barra da Tijuca (zona oeste) em cinco desses dez dias.

Em outras três ocasiões o recorde diário ocorreu em Guaratiba, também na zona oeste. Nos outros dois dias, os recordes foram em Irajá e em São Cristóvão, ambos na zona norte.

LEIA TAMBÉM: Escolha do ministro da Saúde para presidência da Fiocruz gera crise na fundação

A maior sensação térmica desta terça-feira foi de 44,7°C, registrada na Barra. Nos outros dias, a sensação variou de 40,1°C a 48,2°C.

A sensação térmica deve continuar sendo de muito calor nesta quarta-feira (11), quando os termômetros podem chegar a 36°C na Barra, em Jacarepaguá (zona oeste), no centro e em toda a zona norte.

O céu estará nublado e haverá pancadas isoladas de chuva, segundo o sistema meteorológico Alerta Rio, da prefeitura da capital fluminense.

LEIA TAMBÉM: Prédio da PF e Ceagesp sofrem com falta de luz após temporal em SP

Confira as sensações térmicas máximas no Rio nos primeiros dez dias do ano:

Dia 1: 46,1°C (Guaratiba)

Dia 2: 42,3°C (São Cristóvão)

Dia 3: 40,1°C (Irajá)

Dia 4: 48,2°C (Barra da Tijuca)

Dia 5: 46,9°C (Guaratiba)

Dia 6: 44,4°C (Guaratiba)

Dia 7: 47,4°C (Barra da Tijuca)

Dia 8: 43,6°C (Barra da Tijuca)

Dia 9: 45,8°C (Barra da Tijuca)

Dia 10: 44,7°C (Barra da Tijuca)