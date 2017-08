Rio tem 3 PMs mortos por semana

Morreu ontem de manhã em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o sargento Fábio José Cavalcante e Sá. Foi atingido na cabeça em frente à loja dos pais. É o 100.º policial militar morto no Rio neste ano – três por semana ou um a cada 57 horas. Em cenário de escalada da violência, a categoria reclama da falta de apoio do Estado – desde a má condição dos equipamentos até o escasso suporte para agentes feridos.

Segundo um amigo da família, os bandidos dispararam mais de 30 vezes contra a vítima – o que faz ele questionar a hipótese de tentativa de assalto. O pai do PM de 39 anos – mais de 15 de corporação – estava presente no momento do crime e tentou salvá-lo, pedindo para que não atirassem. Em choque, o pai teve de ser internado. Morador de Magé, também na Baixada, Cavalcante e Sá deixa mulher e um filho de sete anos.

“Parece que a gente está numa fila esperando nossa vez”, diz a cabo Flávia Louzada, de 36 anos. Conhecida por ser a única PM na ocupação de 2010 do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, ela não esconde o medo de sair para trabalhar todo dia. Há 10 anos na corporação, ninguém em sua casa dorme até que chegue. “A gente sai de casa como se fosse a ultima vez.” Sua relação próxima com a violência começou cedo, aos 11 anos, quando sua mãe, professora, foi morta por um aluno.