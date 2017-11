Rio de Janeiro registra 120ª morte de policial militar no ano

O Rio de Janeiro registrou, na segunda-feira, 20, a morte do 120° policial militar em 2017. O sargento Rodrigo Tavares, que estava internado desde sábado, no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, morreu após ter sido baleado em uma tentativa de assalto, no sábado.

De acordo com informações da Polícia Militar, o sargento foi atacado por dois suspeitos armados quando chegava em casa, no bairro de Pendotiba, em Niterói, também na Região Metropolitana do Rio. Após uma troca de tiros, ele foi baleado na cabeça.

O militar chegou a ser socorrido por familiares e encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, onde passou por cirurgia. Na tarde de segunda-feira, 20, no entanto, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte do policial.