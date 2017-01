Restaurante dá VIP vitalício para jovem que caiu durante enxurrada

O famoso restaurante Paris 6, na capital paulista, encontrou a mulher que caiu pela força da água em frente ao local, na rua Haddock Lobo, após temporal neste domingo, e prometeu “vip vitalício” em qualquer franquia do restaurante.

Em uma rede social, o bistrô pediu ajuda para localizar a moça e ofereceu uma “noite de estrela” para ela. A jovem foi identificada apenas Nathália A. “Você se tornará uma VIP vitalícia em qualquer PARIS 6 do Mundo! Sua queda na rua poderia ter acontecido com qualquer um de nós. O que não poderia ter acontecido era a viralização de um vídeo satirizando um acidente”, escreveu o restaurante no Facebook.

O vídeo circulou nas redes sociais e mostra o momento em que a jovem tenta atravessar a rua com a ajuda de um manobrista, quando é derrubada pela enxurrada.