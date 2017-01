Redação da Fuvest tem conceito de Kant como tema

O tema da redação da segunda fase da Fuvest, que começou neste domingo, 8, foi sobre a menoridade, conceito do filósofo Immanuel Kant. Os candidatos tinham que elaborar um texto argumentativo para responder se o homem atual saiu da menoridade e atingiu a maioridade.

A prova trazia como textos de apoio explicações sobre o conceito e o contexto histórico em que foi elaborado por Kant. Segundo o filósofo, a menoridade é a incapacidade do homem de fazer uso de seu entendimento sem ser direcionado por outro indivíduo. A saída desse estado só é possível pelo esclarecimento.

LEIA TAMBÉM: Disputa entre facções causa 18 mortes em Roraima e Rondônia

Para o estudante Julian Navarro, de 18 anos, apesar de tratar de um conceito complexo, a redação não estava difícil. “Tive filosofia no colégio e é um assunto que gosto e tenho facilidade. Achei um tema bastante pertinente com o contexto sócio econômico brasileiro”, disse o candidato, que tenta uma vaga em Economia.

Linniker Gardim, de 19 anos, também disse ter gostado do tema da redação. “Eles formularam a pergunta de uma forma que não deixava o alunos e perder ou fugir do tema. Eu falei sobre como o homem é hoje influenciado pelos meios de comunicação e a educação de má qualidade no país”, disse o estudante que disputa uma vaga no curso de Saúde Pública. Além da redação, os candidatos também fizeram neste domingo a prova de português com 10 questões.