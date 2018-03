Recursos para o RJ e para a segurança já estão sendo liberados, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a afirmar que já estão sendo liberados recursos para o Rio de Janeiro, inclusive para a Segurança Pública daquele Estado. Em entrevista à Super Rádio Piratininga de São José dos Campos (SP), o ministro enfatizou que o dinheiro que está sendo enviado ao Rio está condicionado ao ajuste fiscal que está sendo feito pelo governo fluminense.

Sobre o pedido de mais verba para custear a intervenção no Rio e as despesas do novo Ministério de Segurança Pública, o ministro disse que fontes de receitas estão sendo analisadas. Meirelles se encontra ainda em Brasília, mas embarca para São José dos Campos, no interior paulista, onde às 12h30 fará palestra no Debate Lide Vale do Paraíba.