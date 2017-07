Receita alerta para ‘Golpe do Amor’

A Alfândega da Receita no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos/Cumbica alertou nesta segunda-feira, 24, que vem recebendo “um número crescente de ligações” de vítimas do chamado “Golpe do Amor” ou “Don Juan”. O golpe geralmente tem início por meio de redes sociais e culmina na exigência de valores para que as vítimas tenham acesso a bens e dinheiro em espécie supostamente retidos no Aeroporto.

Segundo a Receita, os golpistas criam perfis falsos nas redes sociais, passando-se por estrangeiros em boas condições financeiras e com empregos prestigiados e estáveis. Após envolverem emocionalmente a vítima, declaram-se “apaixonados” e prometem o envio de bens diversos do exterior por via postal ou por meio de um viajante.

LEIA TAMBÉM: Governo do Estado de SP testa serviço público feito de casa

A Receita em Guarulhos já recebeu relatos de casos em que os estelionatários fizeram propostas de casamento e anunciaram que mandariam caixas contendo presentes diversos, como óculos, bolsas, celulares ou anéis de ouro para o “noivado” – além de documentos pessoais e, em muitos casos, dinheiro em espécie em dólares, libras ou euros.