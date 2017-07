Rachid e Alckmin anunciam nesta sexta convênios para solicitação de documentos

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, vão assinar na tarde desta sexta-feira, 7, convênios para unificar o atendimento de solicitação dos documentos CPF (Cadastro de Pessoa Jurídica) e RG (Registro Geral) no Estado.

Com a parceria, o cidadão poderá pedir a inscrição no CPF nos mesmos postos de atendimento de emissão do RG, como o Poupatempo. Além disso, também será possível pedir a inserção do CPF no documento geral de identificação ou a alteração de dados cadastrais sem precisar ir a um órgão da Receita e a outro do governo do Estado.

Rachid e Alckmin se reúnem no Palácio dos Bandeirantes e devem anunciar os convênios às 15h. A promessa do governo do Estado e da Receita é que a parceria produza agilidade para a obtenção dos documentos e maior segurança aos dados. Segundo a Secretaria da Fazenda de São Paulo, a partir da publicação do convênio no Diário Oficial, o projeto será implantado em todos os postos do Instituto de Identificação da Polícia Civil, responsável pela emissão de RG.