Questão orçamentária para intervenção no Rio será solucionada, garante Marun

O ministro da secretaria de governo, Carlos Marum, disse nesta segunda-feira, 19, que não faltarão recursos para o combate à criminalidade na intervenção federal que está sendo feita no Rio de Janeiro – mas não soube informar quando nem de onde virão os recursos.

Segundo ele, o combate à criminalidade hoje é “a” prioridade do governo Temer e em breve será dada uma solução. “As questões orçamentárias vão ser resolvidas dentro de um contexto onde a guerra à criminalidade é hoje a maior prioridade do governo”, disse ao chegar à abertura da Convenção Abras, feira que reúne representantes do setor supermercadista.

Marum informou que na tarde desta segunda-feira se reunirá com o general Walter Braga Netto, interventor da segurança do Rio, para prestar solidariedade e discutir a violência no Estado. Sobre a execução da vereadora Marielle Franco (PSOL), que também poderá ser tema do encontro com Braga Netto, Marum disse que vem acompanhando e que os assassinos serão presos. “Vamos descobrir e punir os assassinos”, afirmou.