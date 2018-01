‘Quem não gosta de samba, bom prefeito não é’, canta Crivella

Para convencer os cariocas de que é um entusiasta do carnaval, o prefeito Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), parafraseou Dorival Caymmi e cantou “Quem não gosta de samba, bom prefeito não é”, durante entrevista nesta quinta-feira, 13. Crivella é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e tem sido acusado de, por isso, tomar medidas contra o carnaval. Em 2017, ele não foi à avenida durante os desfiles.

“O prefeito precisa muitas vezes enfrentar dificuldades e priorizar recursos, mesmo tendo que amargurar críticas, e isso eu tive que fazer. Mas isso não tirou o brilho. É na crise que a gente cresce. Vamos fazer um carnaval muito lindo”, disse.

LEIA TAMBÉM: Morre o 134º PM assassinado no Rio em 2017

O carnaval de rua do Rio, considerado o maior do Brasil, terá, neste ano, 464 blocos e 600 desfiles em diversos bairros da cidade. Os blocos de maior público vão desfilar na Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro, como no ano passado. Ao todo, serão oferecidos aos foliões 32.500 banheiros químicos.