Quatro traficantes morrem em confronto com PF no Porto de Santos

Após denúncia anônima, equipes da PF vigiaram a região da Ponta da Praia. Por volta das 4h40, uma lancha com quatro pessoas a bordo se aproximou do navio Mozu Arrow e passageiros do navio começaram a içar malas para dentro da embarcação.

Quatro homens flagrados tentando embarcar drogas em um navio atracado no Porto de Santos, litoral sul de São Paulo, morreram em confronto com agentes da Polícia Federal na madrugada desta sexta-feira, 18. Na ação, três pessoas foram presas.

Os agentes prenderam três tripulantes do navio, todos filipinos, apreenderam oito sacolas com cocaína, além de três que já estavam no navio, duas que haviam sido jogadas no mar, dois fuzis e munição.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez buscas no canal do Porto. A PF mantém diligências na região.

LEIA TAMBÉM: Jovem acusado de pichar casa de Doria é multado em R$ 5 mil