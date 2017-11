Foto: Reprodução

Quatro pessoas morreram em acidente em uma estrada na zona rural de Mogi das Cruzes. O caso ocorreu no bairro de Cocuera, na madrugada de domingo, dia 12.

De acordo com a polícia, o motorista do veículo, que tinha sete pessoas, teria entrado por engano nessa estrada. Então, ao voltar de ré, o veículo caiu em um córrego com dois metros de profundidade.

LEIA TAMBÉM: Depois de Gisele Bündchen, Ivete Sangalo critica extinção de reserva na Amazônia

As vítimas são Diego Bernardino, de 27 anos, Caíque Pontes, de 22 anos, Priscila Gameleira, de 26 anos e Gabriel Ferreira, de 19 anos. Dois dos integrantes não precisaram de cuidados, enquanto um foi direcionado para a Santa Casa de Mogi e liberado depois.