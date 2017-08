Quatro crianças morrem após canoa virar em rio em Roraima

Uma embarcação com 10 pessoas da mesma família virou no Rio Água Boa, na comunidade Apuruí – a 40 quilômetros do município de Caracaraí – , em Roraima, neste sábado, 26, deixando uma adolescente e três crianças mortas. Seis pessoas se salvaram e três crianças estão desaparecidas.

Segundo os bombeiros, Bebeto da Silva, de 20 anos, saiu acompanhado das duas irmãs levando sete crianças para pescar. A embarcação tinha três metros de comprimento e começou a encher de água em função do elevado número de pessoas.

LEIA TAMBÉM: Internação longa em hospitais psiquiátricos cria 'lógica de cadeia'

Quando uma das mulheres levantou para pegar um peixe, houve um desequilíbrio e as crianças se desesperaram, momento em que o barco teria virado.