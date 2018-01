Protesto do MPL termina com depredação em Pinheiros e detidos

O segundo ato organizado pelo Movimento Passe Livre (MPL) contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo, em vigor desde o dia 7, terminou em confusão e vandalismo na região do Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, na noite desta quarta-feira, 17. Um grupo de manifestantes usou lixo para montar uma barricada e bloquear vias. Na sequência, depredou uma agência bancária e caminhou pela Rua Paes Leme em direção ao Terminal Pinheiros. A Polícia Militar usou bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Ao menos duas pessoas foram detidas.

Por volta das 20h50, a pista local da Marginal do Pinheiros, no sentido da Rodovia Castelo Branco, foi bloqueada na altura da Estação Pinheiros. A PM usou bombas para dispersar os manifestantes, que fugiram para dentro do bairro.

A concentração do protesto estava marcada para 17 horas na Rua Itália, nos Jardins, na zona sul, endereço da casa do prefeito João Doria (PSDB). No entanto, duas quadras da via foram bloqueadas por homens da PM e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) à tarde. Dois blindados da PM permaneceram na região da casa do prefeito, e o trânsito de moradores ocorria mediante revista pessoal.