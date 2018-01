Protesto contra novas tarifas bloqueia Av. Nove de Julho na manhã desta terça

Um protesto contra o aumento nos preços das passagens do transporte público paulista, que passaram a valer no último domingo, 7, interrompeu o trânsito na Avenida Nove de Julho na manhã desta terça-feira, 9, em São Paulo. O fluxo de veículos no sentido bairro foi interrompido por quase uma hora.

Segundo a Polícia Militar, manifestantes montaram uma barricada na avenida, e colocaram fogo em pneus um pouco antes do Túnel Nove de Julho, nas proximidades da Avenida Paulista, na região central da cidade. Os protestos foram pacíficos e começaram por volta das 6h.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo enviou um caminhão para controlar o fogo. Por volta das 7h, a situação já estava controlada e o fluxo de veículos foi normalizado.